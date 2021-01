Tote Person nach Wohnungsbrand in Nürnberg gefunden

Bei einem Wohnungsbrand im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ist in der Nacht zum Donnerstag eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte die Person nach dem Brand nur noch tot in einer der Wohnungen bergen.

Als der erste Trupp am Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ankam, hatten bereits Flammen aus dem zweiten Obergeschoss geschlagen, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Zwei weitere Einsatztrupps und insgesamt 25 Feuerwehrleute waren nötig, um das Feuer in der Bucher Straße unter Kontrolle zu bringen.

Haus nach Brand nicht bewohnbar

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgeschaltet. Die übrigen Bewohner konnten zuvor in Begleitung der Feuerwehr noch persönliche Sachen aus ihren Wohnungen holen und wurden bei Bekannten untergebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.