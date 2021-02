Tote Person nach Wohnhausbrand in Oberköllnbach gefunden

In Oberköllnbach bei Postau im Landkreis Landshut ist am Montagvormittag ein Mensch bei einem Feuer ums Leben gekommen. Bei dem Wohnhausbrand fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person in dem Gebäude, teilt die Polizei mit. Ob es sich um einen Bewohner handelt und ob die Leiche männlich oder weiblich ist, lässt sich laut Polizeipräsidium Niederbayern noch nicht sagen.

Postbote entdeckt und meldet Brand

Gegen 10 Uhr hatte ein Postbote über den Notruf die Rauchentwicklung im Wohnhaus in der Köllnbachstraße gemeldet. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung musste die Ortsdurchfahrt für den Einsatz zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Außerdem wurden umliegende Anwohner gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuer richtet sechsstelligen Sachschaden an

Die Klärung der Todesursache ist, ebenso wie die Klärung der Brandursache, Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, heißt es. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro, so die Polizei.