Marktheidenfeld: Tote Person aus dem Main geborgen

Am Samstag fand in Marktheidenfeld im Bereich des Mains eine groß angelegte Suchaktion nach einem Vermissten statt. Dabei konnten die Helfer allerdings niemanden entdecken.

Am Montagvormittag suchten Polizisten das Marktheidenfelder Mainufer dann erneut ab. Gegen 11.30 Uhr entdeckten sie eine Leiche, die in der Folge aus dem Wasser geborgen wurde. Bislang gibt es keine Hinweise, dass eine Straftat in Zusammenhang mit dem Tod des Mannes stehen könnte.

Die Polizei versucht nun herauszufinden, ob es sich tatsächlich um den Vermissten handelt und welche Umstände zu seinem Tod geführt haben.