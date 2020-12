Tote nach Wohnhausbrand in Sachsen bei Ansbach gefunden

Bei einem schweren Wohnhausbrand in Sachsen bei Ansbach (Lkr. Ansbach) ist eine Frau am Mittwochabend (16.12.20) gestorben. Es handelt sich vermutlich um die 83-jährige Bewohnerin des Hauses, so die Polizei.

Als die Feuerwehr eintraf, stand erst das Erdgeschoss in Flammen. Das Feuer breitete sich dann im ganzen Haus aus. Dieses wurde vollständig zerstört, der Sachschaden beträgt der Polizei zufolge mehrere hunderttausend Euro. Im ausgebrannten Erdgeschoss fand die Feuerwehr dann die tote Person.

Tote muss noch abschließend identifiziert werden

Ob es sich tatsächlich um die 83-Jährige handelt, muss noch abschließend geklärt werden. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei handelt es sich aber "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um die Bewohnerin. Ein Angehöriger, der den Brand meldete, sowie hinzukommende Nachbarn wurden bei dem Versuch, Hilfe zu leisten, leicht verletzt. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.