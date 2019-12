Tote Kuh am Feuerberg - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Bad Neustadt ist sich sicher: Die trächtige Kuh starb keines natürlichen Todes. Sie hatte aus Maul und After geblutet. Außerdem hatte sie eine große Wunde am Bauch. Die tote Kuh wird nun von Veterinär-Pathologen untersucht, so die Beamten. Ob sie vergiftet wurde, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen – auch ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

Polizei sucht Zeugen

Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei weiterhelfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 09771/60 60 melden. Die Polizei Bad Neustadt will auch Befragungen vor Ort durchführen. In den vergangenen Jahren hatte es bereits ähnliche Fälle gegeben. Mehrere Kühe waren mit Rattengift vergiftet worden.