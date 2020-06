Tote Jugendliche in Nordendorf: Gefahr durch synthetische Drogen

Drogenprävention an Schulen

Umgekehrt rät Schmidt aber auch Jugendlichen, die merken, dass sie ein Problem haben, mit ihren Eltern zu sprechen oder Beratungsangebote, etwa der Drogenhilfe Schwaben anzunehmen. Oft sei es einfacher, mit einem Außenstehenden zu reden, als mit den eigenen Eltern. Deshalb sei die Drogenhilfe Schwaben auch an Schulen unterwegs, um Präventionsarbeit zu leisten.

Drogenprävention geht alle an

Denn ein Einzelner könne des Problem nicht lösen, so Uwe Schmidt. "Das kann die Justiz nicht, das kann die Drogenhilfe nicht, das können die Eltern nicht." Stattdessen müsse in der gesamten Gesellschaft ein Interesse daran sein, etwas für Jugendliche aufzubauen und ihnen so Alternativen zu zeigen, wie sie auch ohne Suchtmittel Spaß haben könnten. "Niemand möchte zum Beispiel einen Jugendtreff in der Nachbarschaft haben. Wo ist dann aber der Platz für Jugendliche?"

Schmidt: "Hotspot für Drogen ist die Jugend."

Die Gesellschaft müsse hinter den Jugendlichen stehen und ihnen durch die schwierige Jugendzeit helfen. Denn seiner Meinung nach gebe es keinen örtlichen Hotspot, wenn es um Drogen gehe. "Der Hotspot für Drogen ist die Jugendzeit", so die Erfahrung vom Uwe Schmidt von der Drogenhilfe Schwaben.

Für die beiden Jugendlichen in Nordendorf kommen all diese Ratschläge allerdings zu spät. Die beiden 15- und 16-jährigen Jungen starben am vergangenen Wochenende nach dem Konsum synthetischer Drogen. Ein 33-Jähriger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er soll den Jugendlichen die Drogen beschafft haben.