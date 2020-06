Tote Jugendliche aus Nordendorf: Drogendealer in U-Haft

Im Fall der toten 15 und 16 Jahre alten Jungen aus Nordendorf gibt es eine Festnahme. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Kripobeamte bereits am Dienstag einen 33-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Augsburg fest. Ihm wird Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Er soll auch an einen der beiden verstorbenen Jugendlichen Drogen verkauft haben.

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogendealer

Der mutmaßliche Drogendealer wurde am Mittwochvormittag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Weitere Angaben will das Polizeipräsidium Schwaben Nord aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht machen.

Obduktion: Hinweise auf Drogentod

Die beiden Jungen waren am Samstagfrüh leblos aufgefunden worden. Die Eltern des 16-Jährigen entdeckten sie in ihrem Wohnhaus in Nordendorf. Bei der Obduktion der Leichen ergab ein Test Hinweise darauf, dass die Jugendlichen vor ihrem Tod Rauschgift genommen hatten. Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei außerdem Amphetamine sicher. Das sind synthetische Drogen, die auch als "Speed" bekannt sind.