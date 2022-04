Tote in Trierer Hotel: Verdächtiger bei Regensburg gefasst

Nach dem Tod einer 38-Jährigen in einem Hotel in Trier hat die Polizei einen Verdächtigen in einem Zug bei Regensburg gefasst. Das teilte die Polizei Trier mit. Nach dem 34-jährigen Ukrainer war mit internationalem Haftbefehl gefahndet worden. Er habe sich in der Nacht zum Samstag gegen 0.20 Uhr von den Beamten der Bundespolizei widerstandslos festnehmen lassen.

Täter soll vor Ermittlungsrichter in Regensburg

Der Mann wird laut Polizei nun einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und nach Verkündung des internationalen Haftbefehls in Haft genommen. Wegen des Tatortprinzips soll der Mann einem Polizeisprecher zufolge letztlich nach Trier überstellt werden.

Tote bei Reinigungsarbeiten entdeckt

Der 34-Jährige, der zuletzt in Polen gelebt haben soll, steht im Verdacht, vor etwa einer Woche die 38-Jährige aus der Ukraine in dem Hotel in der Trierer Innenstadt getötet haben. Hier hatten sich die beiden nach Angaben der Beamten vergangenen Samstag gemeinsam einquartiert. Das Opfer war am Montag bei Reinigungsarbeiten gefunden worden. Ihre Angehörigen, die sich im Saarland aufhielten, hatten sie zuvor als vermisst gemeldet.