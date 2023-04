Tote in Kirchdorf am Inn: 45-jähriger Ehemann verhaftet

Im Fall der in Kirchdorf am Inn im Landkreis Rottal-Inn erstochen aufgefundenen Frau hat die Passauer Kripo den tatverdächtigen Ehemann gefasst. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern am Samstag.

Tatverdächtiger Ehemann im Gefängnis

Eine Obduktion in München bestätigte, dass die 43-Jährige durch mehrere Stiche getötet wurde. Gegen den 45-jährigen Ehemann erging am Freitag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Zu den Todesumständen und dem Motiv ermittelt die Polizei und kann noch keine Angaben machen.

Die Frau soll aus dem südlichen Landkreis Rottal-Inn stammen. Sie war am Donnerstagmorgen auf einem Sportplatz in Kirchdorf am Inn gefunden worden. Ein Passant habe den leblosen Körper entdeckt, so die Polizei. Schnell gab es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nach einer ersten Untersuchung am Fundort wurde die Obduktion angeordnet.