Tote im Blumenladen: Viele offene Fragen nach Festnahme

Im Fall der am 10. März getöteten Verkäuferin in einem Blumenladen in der Lichtenfelser Innenstadt gehen die Ermittlungen der Polizei auch nach der Festnahme eines dringend tatverdächtigen 17-Jährigen weiter. Wie ein Sprecher der Polizei in Oberfranken auf BR24-Nachfrage sagte, ermittle man weiter in alle Richtungen. Man gehe jedem eingegangenen Hinweis nach.

Sonderkommission "Blume" auf 40 Ermittler aufgestockt

Aus diesem Grund sei die eingerichtete Sonderkommission "Blume" von 30 auf 40 Ermittler aufgestockt worden, so der Sprecher. Am Freitag war ein 17-Jähriger aus Lichtenfels im Zuge der Ermittlungen festgenommen worden. Nachdem sich der Verdacht gegen den jungen Mann erhärtet hatte, erließ ein Richter am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl.

Nach wie vor unklar ist, wie die 50-jährige Verkäuferin getötet wurde. Auch wonach die Polizei in den Folgetagen in Lichtenfels mit einem Großaufgebot gesucht hatte, bleibt weiter offen. Warum der 17-Jährige ins Visier der Ermittler kam, teile die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit, so der Sprecher weiter.

Mutter soll tatverdächtigem Sohn Alibi gegeben haben

Einen Zusammenhang zwischen der Tat im Blumenladen und einem Überfall zwei Tage später im wenige Kilometer entfernten Michelau im Landkreis Lichtenfels schließen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor aus.

Die Mutter des Festgenommenen hatte am Wochenende in der Bild Zeitung geäußert, dass sich ihr Sohn am Abend des 10. März bei ihr aufgehalten habe. Die Aussagen würden in die weiteren Ermittlungen miteinfließen, so der Polizeisprecher. Allerdings richte man sich bei der Ermittlungsarbeit immer nach den vorliegenden Fakten.