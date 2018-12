Cutterklingenanschlag auf Hunde

Kurz vor Weihnachten sind die beiden vier und elf Jahre alten Hunde durch Bruchstücke eines sogenannten Cutter-Messers gestorben. Das hat heute die Polizei auf BR-Anfrage mitgeteilt. Dabei handelt es sich um Einmal-Klingen aus dem Bauhandwerk.

Klingen in Wurst gesteckt

Der Täter hatte die Klingen an den Sollbruchstellen zerteilt und in Wurst gesteckt. Den präparierten Köder warf der Unbekannte dann über den Zaun des Hundehalters, wo ihn die Hunde fraßen. Auch eine Not-OP in der Regensburger Tierklinik konnte die Tiere nicht retten. Sie verendeten an inneren Verletzungen. Im Magen von Wendy (11) fanden die Ermittler 14 Klingen-Teile, bei Chuna (4) waren es drei. Während die Polizei die Klingen-Bruchstücke derzeit auf DNA-Spuren untersucht, fehlt vom Täter jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um entsprechende Hinweise.

Persönlicher Angriff?

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte dem Besitzer der Hundeschule direkt schaden wollte. Der wertet den Anschlag auf seine Hunde als „persönlichen Angriff“.

Der Hundetrainer hat selbst eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise zum Täter ausgelobt. Auf seinen Facebook-Aufruf haben viele Menschen mit Spenden reagiert und die Belohnung verdoppelt – sie liegt jetzt bei über 20.000 Euro. Freunde des Hundebesitzers und Dorfbewohner sind betroffen: Sie haben Kerzen vor das Haus gestellt.