Tote Frau in Lichtenfelser Blumenladen: Polizei sucht Tatwaffe

Die Polizei ermittelt weiter im Fall der am Freitag in einem Blumenladen in Lichtenfels getöteten 50-Jährigen. Derzeit suchen die Beamten nach der Tatwaffe und erstellen eine 3D-Rekonstruktion des Tatorts. Die Suche nach dem Täter läuft.