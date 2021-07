26.07.2021, 11:12 Uhr

Tote Frau im Altkleidercontainer: Polizei hat Vermutung

Der Tod einer jungen Frau in einem Altkleidercontainer in Ringheim bei Aschaffenburg hat für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt hat die Polizei eine Vermutung geäußert, warum die 25-jährige in die Einwurfluke des Container geklettert sein könnte.