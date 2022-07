Tote Fische in der Aschach: Klärgrube als Ursache vermutet

Tote Fische und stinkendes Abwasser aus der Toilette: Bei der Ortsbegehung in Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen mussten sich die Polizisten wohl die Nase zuhalten. Aus einer privaten Klär-Grube ist Abwasser in die Aschach gelaufen, wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum.

Wasserschutz-Polizei ermittelt zu toten Fischen und Abwasser

Die Polizei in Bad Kissingen hat erfahren, dass in dem Bach 20 tote Bach-Forellen treiben und hat die zuständige Wasserschutz-Polizei Schweinfurt eingeschaltet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und wollen herausfinden, ob die Fische an dem Abwasser gestorben sind. "Ob diese Abwässer zweifelsfrei ursächlich für das Verenden der Bach-Forellen sind, für die gerade ein klarer, kühler und sauerstoffreicher Bach als Habitat überlebenswichtig ist, werden die weiteren Ermittlungen der Wasserschutz-Polizei ergeben müssen", heißt es in einer Mitteilung.

Abwasser kam aus privater Klärgrube in Burkardroth

Bei der Begehung haben die Beamten dann schnell ein Auslaufrohr gefunden, das von einem privaten Grundstück in die Aschach ging. Laut Polizei hat das Rohr zum Überlauf einer Klärgrube geführt – die randvoll war mit Abwasser aus dem Haushalt. "Aus diesem Rohr lief ein stetes Rinnsal mit deutlich nach Fäkalien riechenden häuslichen Abwässern direkt in die Aschach", so die Polizei weiter. Ob das aus Unachtsamkeit passiert ist oder wissentlich – das sollen jetzt die Ermittlungen zeigen.

Wasserproben aus dem Bach entnommen

Ein Fluss-Meister des Wasserwirtschaftsamts Bad Kissingen hat Wasserproben aus dem Bachlauf entnommen. Die Forellen selbst waren schon zu sehr verwest und nicht mehr für eine Untersuchung geeignet. Weil eine Umwelt-Straftat nicht auszuschließen ist, kümmert sich die Wasserschutz-Polizei um den Fall.

Weiterer Anwohner hat unerlaubt Wasser aus Aschach abgepumpt

Als die Polizisten vor Ort waren, haben sie außerdem entdeckt, dass weitere Anwohner Wasser aus der Aschach pumpen. Sie haben eine nicht genehmigte Saugpumpe entdeckt. Den Besitzer der Pumpe erwartet nun eine Anzeige. Wasser aus dem Bach entnehmen ist laut Polizei nur mit Eimern oder Gießkannen erlaubt.