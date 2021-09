Tote Ehefrau in der Wohnung: 38-Jähriger unter Tötungsverdacht

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat beim Amtsgericht Hof einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen einen 38 Jahre alten Mann beantragt. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Selb am Mittwoch mit.

Polizeikontrolle: Mann weist Beamte auf tote Ehefrau hin

Der Mann war am frühen Dienstagmorgen bei einer Routinekontrolle eines Reisebusses mit Fahrtziel Mailand am Autohof Münchberg an der A9 im Landkreis Hof kontrolliert worden. Dabei gab er laut Polizeibericht an, dass seine tote Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Ahrensburg in Schleswig-Holstein liege. Dem 38-Jährigen zufolge hätte sie sich zwei Tage zuvor das Leben genommen.

Rechtsmediziner schließt Selbstmord aus

Vor Ort konnten Polizeibeamte bestätigen, dass es sich bei dem Leichnam um die 23 Jahre alte Ehefrau des Mannes handelte. Laut der ersten Einschätzung eines Rechtsmediziners habe sich die Frau die Verletzungen aber nicht selbst zugefügt. Die Ermittler gehen deshalb von einem Tötungsdelikt aus. Der tatverdächtige 38 Jahre alte Mann wird im Lauf des Tages dem Ermittlungsrichter in Hof vorgeführt.