Höllentalklamm: Tote wohl identifiziert - Suche geht weiter

Bei der am Dienstag aus dem Hammersbach geborgenen weiblichen Leiche handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Lichtenfels in Oberfranken. Das sagte der Sprecher der Polizeidirektion Rosenheim am Mittag dem BR. Eine Vermisstenmeldung passe sehr genau auf die Tote. Letzte Sicherheit soll ein rechtsmedizinisches Gutachten liefern, dass am Donnerstag vorliegen soll.

Frau im Hammersbach aufgefunden

Rettungskräfte hatten die Frau im Auslauf der Höllentalklamm im Hammersbach geborgen. Sie war am Montagnachmittag oberhalb der Höllentalklamm von einem Unwetter überrascht worden und zusammen mit einer zweiten Person vom stark angestiegenen Bach im Bereich eines Stegs mitgerissen worden.

Augenzeugen, die weitgehend unverletzt aus der Klamm gerettet werden konnten, hatten der Polizei bestätigt, dass mit der Frau eine zweite Person ins Wasser gestürzt war. Die Polizei geht deshalb von einer weiteren vermissten Person aus, wenngleich sich nicht gänzlich ausschließen lasse, dass noch weitere Menschen von der Flutwelle mitgerissen worden sein könnten, betonte eine Polizei-Sprecherin.

Acht Menschen waren am Montagabend nach dem Unglück weitgehend unverletzt aus der Klamm nahe Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerettet worden.

Großaktion der Einsatzkräfte: Suchen, Retten, Bergen

Eine groß angelegte Suchaktion von 165 Rettungskräften am Montag war am späten Abend ohne Erfolg abgebrochen und am Dienstag fortgesetzt worden. Auch am Mittwoch geht die Suche nach der zweiten vermissten Person weiter. Der Einsatz werde allerdings in deutlich kleinerem Umfang ablaufen als die beiden Tage davor, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Rettungskräfte haben die Schlucht demnach mit Hilfe von Drohnen von der Luft aus gefilmt und fotografiert. Dabei seien zum Beispiel einige Schatten gesichtet worden, denen man nun nachgehen wolle. Die Klamm soll an diesen Stellen punktuell abgesucht werden, so die Sprecherin. Dazu seien aber weniger Einsatzkräfte notwendig als bislang.

Am Dienstag hatte das Rote Kreuz mitgeteilt, dass Hüttengäste der Höllentalangerhütte und der Knappenhäuser – insgesamt 108 Personen – von Bergwacht und Alpinpolizei ins Tal begleitet worden waren.

Der Weg durch die Höllentalklamm bleibt auch am Mittwoch polizeilich gesperrt. Die Höllentalangerhütte und damit die Zugspitze sind über den Stangensteig und das Hupfleitenjoch erreichbar.