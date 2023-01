Stadt der Zukunft: Neu-Ulm wird Smart City

Mülleimer, die selbständig ihre Leerung anfordern, Busse, die den Fahrgästen ihren Standort schicken oder sogar ein digitaler Zwilling der Stadt Neu-Ulm. Das sind alles Maßnahmen, die im Integrierten Digitalen Entwicklungskonzept (IDEK) enthalten sind. Das hat der Stadtrat bereits im Dezember beschlossen. Erste Maßnahmen wurden nun umgesetzt. Wie Robert Schwarz von der Zukunftsstelle der Stadt Neu-Ulm ankündigt, ist der Fortschritt auch bald auf einer Karte sichtbar.

Eine Karte soll den Stand des Projekts zeigen

Denn neben den smarten Mülleimern und einer Live-Anzeige für den ÖPNV gibt es weitere Punkte. So will die Stadt ihre Gebäude mit Sensoren ausstatten. Wie Robert Schwarz erklärt, verspricht sich die Verwaltung dadurch Einsparungspotenziale beim Heizen und auch beim Stromverbrauch. Durch digitale Verwaltung soll zudem Arbeitszeit eingespart werden. Im Falle der smarten Mülleimer muss die Stadtreinigung derzeit nur einmal pro Woche statt jeden Tag zu den Abfallcontainern an der Donau fahren. Eine weitere Idee sind auch smarte Parkbänke. Ausgestattet mit Solarmodellen könnten hier Bürger ihre Smartphones laden.

Die Verkehrsführung steht auf dem Prüfstand

Positive Veränderungen soll es auch bei der Mobilität geben. Im ÖPNV teilen dynamische Fahrgastanzeigen minutengenau mit, wann ein Bus kommt. Für Autofahrer soll eine Park-App minutengenau abrechnen. Generell will die Stadt mit einer Software die gesamte Verkehrsführung auf den Prüfstand stellen. Auch hier sollen verschiedene Sensoren und Module dabei helfen, Daten zu sammeln. Aus denen kann die Stadt dann mögliche Verbesserungen für den Verkehrsfluss ableiten.

Ein digitaler Zwilling simuliert den Ernstfall

Das vielleicht ambitionierteste Projekt ist ein digitaler Zwilling der gesamten Stadt und ihrer Infrastruktur. Robert Schwarz macht deutlich, dass das 3D-Modell dann nicht nur genutzt werden kann, um Prozesse zu optimieren. Auch der Katastrophenfall kann simuliert werden: Pandemien, Extremwetter und andere Krisen. Möglichen Problemen könne man so bereits zuvorkommen, so Schwarz. Das Konzept soll aber auch neue Formen der Bürgerbeteiligung auf den Weg bringen.

Bürger sollen sich mehr digital beteiligen können

Dazu muss aber auch erst einmal jeder einen leistungsfähigen Internetzugang haben. Daher gehört ebenfalls zu den Maßnahmen, dass überall in Neu-Ulm Glasfasernetz für schnelles Internet liegt. Und wer noch nicht mit Smartphones und Tablets umgehen kann, für den will die Stadt die Möglichkeit bieten, das in einem Computer Club zu erlernen. Das Angebot richtet sich dabei hauptsächlich an Senioren. Aber auch Kinder und Jugendliche sollen mehr digitale Möglichkeiten bekommen. Dazu gehört zum einen, Schulen mit ausreichend Tablets auszustatten. Zum anderen sind Pilotkindergärten geplant, in denen die Kinder an digitalen Werkzeugen schon früh lernen, mit Medien umzugehen.

Die Stadtverwaltung setzte nicht nur auf eigene Ideen

All diese und viele weitere Ideen sind aber nicht in der Stadtverwaltung alleine entstanden. Mit Beginn des Projekts Smart City wurden bereits im November 2021 Arbeitsgruppen gegründet, in denen Bürger ihre Ideen einbringen konnten, damals digital wegen der Corona-Beschränkungen. Themen waren unter anderem der Städtebau, Klimaschutz, Mobilität und digitale Teilhabe. Aus den Anregungen der Arbeitsgruppen wurde dann das Integrierte Digitale Entwicklungskonzept (IDEK) entwickelt.