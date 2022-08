Toskana in der Rhön? Webcams zeigen Dürre-Folgen in Bayern

Alle Regierungsbezirke zu trocken

Alle Regierungsbezirke sind vom Wassermangel betroffen: ob Franken, die Oberpfalz, Niederbayern, Schwaben oder Oberbayern. So fielen seit Anfang August in Nordbayern im Mittel nur vier Millimeter Niederschlag. In Südbayern waren es 14 Millimeter. Das sei viel zu wenig, sagt Natalie Stahl-van-Rooijen vom Landesamt für Umwelt in Augsburg.

Neben den Pegeln von Flüssen und Seen in Bayern sinkt auch der des Grundwassers. 77 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen weisen niedrige und sehr niedrige Grundwasserstände auf. In den tieferen Lagen zeigen 80 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation.

Waldbrandgefahr diese Woche noch hoch

Trockenheit und hohe Temperaturen lassen die Waldbrand-Gefahr in großen Teilen Bayerns heute noch einmal steigen – teils bis auf die höchste der fünf Warnstufen. Gegen Ende der Woche dürfte sich die Lage dann entspannen. In der Oberpfalz werden besonders gefährdete Gebiete heute wieder aus der Luft beobachtet.

Für viele Gebiete Bayerns sieht der Deutsche Wetterdienst die Waldbrandgefahr bei Warnstufe 4 von 5 – in Bad Kissingen, Bamberg, Schwandorf, Regensburg und einigen anderen Orten sogar bei Stufe 5. Schauer dürften die Waldbrandgefahr am Donnerstag mindestens auf Stufe 3 zurückgehen lassen, bevor ab Freitag vielerorts kräftiger Regen fallen soll. Erwartet wird, dass die Waldbrandgefahr dann für den Großteil Bayerns auf Stufe 1 sinkt.