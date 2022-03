Artikel mit Video-Inhalten

Tornado in Kürnach: Fünfter Jahrestag des Jahrhundertsturms

Am 9. März 2017 zieht ein Tornado in wenigen Minuten eine Schneise der Verwüstung durch Kürnach. Der Sturm deckt 60 Dächer ab, wirft Straßenlaternen und Bäume um. Betroffene erinnern sich an den Tornado mit Schrecken, aber auch mit Stolz.