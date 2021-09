Tore ohne Ende: Burhan Bayat will "Torjägerkanone für alle"

Mit 28 Toren in sieben Spielen ist Burhan Bayat der Führende in der Rangliste für die "Torjägerkanone für alle". Das ist die Trophäe für den treffsichersten Amateur-Stürmer von ganz Deutschland, die unter anderem das Fußball-Magazin Kicker ausgelobt hat. Sein Verein DJK Dürrfeld spielt in der A-Klasse Schweinfurt 4 und ist dort Tabellenzweiter. Auch dank der vielen Tore des talentierten Jungstürmers.

Entwicklung auch dank Trainer

Nach Dürrfeld ist Burhan durch seinen Trainer Olcay Epcelli gekommen. Der hat ihm bei seinem Job in der Großindustrie bei ZF in Schweinfurt geholfen. In der vergangenen Saison musste sich Burhan noch in die A-Klasse eingewöhnen, schoss nur 16 Tore in 15 Spielen. Allerdings kam er auch fast nie zum Training. Das ist in dieser Saison anders. Inzwischen ist er topfit und trainiert regelmäßig. Die unglaubliche Torquote spricht für sich.

Erfolgreicher Jugendspieler

In seiner Jugend hat Burhan Bayat für die TG Schweinfurt, die Freien Turner Schweinfurt und den TSV Großbardorf gespielt. Schon damals hat er sich einen Namen als treffsicherer Stürmer gemacht. In einer Spielzeit schaffte er sogar 71 Tore. So viele sollen es auch in dieser Saison werden, dann holt er sich bestimmt auch die "Torjägerkanone für alle". Burhan hat alles, was ein guter Stürmer braucht: Tempo, Technik und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Vater war auch Torjäger

Das Talent als Torjäger wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Hayri Bayat war selbst erfolgreicher Stürmer im Raum Schweinfurt. Er war zweimal Torschützenkönig in der Kreisliga, spielte für DJK Schweinfurt in der Landesliga und bekam sogar ein Angebot aus der Zweiten Bundesliga von Jahn Regensburg. Daraus wurde aber nichts. Heute steht er immer am Spielfeldrand und beobachtet seinen Sohn Burhan, gibt Tipps und freut sich über jedes Tor.

Vereinswechsel im Kopf

2:1 hat DJK Dürrfeld das letzte Punkspiel am Freitag gegen die zweite Mannschaft des TSV Forst gewonnen. Beide Tore hat Burhan erzielt und seiner Mannschaft damit drei Punkte gesichert. Aktuell ist DJK Dürrfeld Tabellenzweiter in der A-Klasse und spielt um die Meisterschaft. Trotzdem denkt Burhan schon an Abschied. Nächste Saison will er höherklassig spielen, mindestens Landesliga. Die "Torjägerkanone für alle" könnte ihm dabei helfen.