Toraschrein – Ein besonderes Fundstück in Lohr am Main

Riccardo Altieri: Fund des Toraschreins ist ein kleines Wunder

Für Riccardo Altieri, Experte für jüdische Geschichte und Kultur grenzt der Fund des Toraschreins an ein kleines Wunder, denn er ist ja aus Holz. "Das heißt man müsste annehmen, dass er eigentlich schon längst irgendwo verbrannt worden wäre oder zerstört worden wäre in den Pogromen von 1938", sagt er. Dass sich so ein Material erhalten hat und dass man das heute noch so gut rekonstruieren kann, sei außergewöhnlich.

Eine detailgetreue Kopie des sakralen Möbelstücks wird nun angefertigt und wird bald gemeinsam mit dem Original im Spessartmuseum in Lohr zu bewundern sein.