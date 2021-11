Top, die Wette gilt: Blumen aus Oberasbach für "Wetten, dass..?"

Daniela Thielmann ist eingefleischter "Wetten, dass..?"-Fan, eigentlich schon immer. Die Blumenhändlerin führt einen liebevoll eingerichteten kleinen Laden in Oberasbach im Landkreis Fürth. Dass Moderator Thomas Gottschalk ihre Blumensträuße am Samstag live im Fernsehen an die prominenten Gäste überreichen wird, kann Daniela Thielmann noch immer kaum fassen.

Denn, den Auftrag vom Sender zu ergattern, war gar nicht so leicht. Sie werde das wohl erst morgen so richtig begreifen, wenn sie die Sendung im ZDF zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen bei einem Glas Sekt und Chips genießen werde.

Star-Aufgebot auf der Couch

Nach zehn Jahren "Wetten, dass..?"-Abstinenz begrüßt Moderator Thomas Gottschalk am 6. November in Nürnberg wieder Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es soll ein einmaliges Revival des Showklassikers werden. Auf der Couch erwartet werden Stargäste wie die hochschwangere Helene Fischer, Udo Lindenberg, Björn und Benny – die männliche Hälfte von ABBA. Ebenso auf der prominent bestückten Gästeliste stehen Joko und Klaas, sowie Heino Ferch. Wer aus Franken alles im Publikum sitzen wird? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls nicht. Wegen der aktuellen Corona-Lage werde er an der Show nicht teilnehmen.

Wurfsichere Sträuße

Wer welche Blumensträuße bekommen soll, das weiß Blumenhändlerin Daniela Thielmann nicht. Insgesamt 18 Sträuße hat der Requisiteur der Sendung bestellt. Die Vorgaben: Ton in Ton, nicht zu bunt und allzu viel Grün sollte oben auch nicht rausspitzen.

Freie Wahl hatte Daniela Thielmann bei der Zusammenstellung der Schnittblumen. Rosen und Nelken sind es geworden, mal in Rosé, mal in Weiß und auch in einem Apricot-Arrangement. Kurioses Detail: Die Sträuße sollen nicht zu groß werden und vor allem wurfsicher gebunden sein, denn Thomas Gottschalk bekommt die Blumen von seinem Team immer zugeworfen, bevor er sie seinen Gästen überreicht. Daniele Thielmann hat tatsächlich im Laden den Wurftest mit allen Sträußen gemacht.

Überraschender Besuch vom ZDF

Bereits 2014 hatte die Blumenhändlerin versucht, ihre Sträuße in die Sendung zu bekommen und war auf vielen Wegen gescheitert. Sie war schlichtweg zu spät, das ZDF hatte den Auftrag damals bereits vergeben. Für diese einmalige "Wetten, dass..?"-Ausgabe war Daniela Thielmann früher dran. Mit einem selbstgedrehten Video hat sie sich beim Sender beworben und den Requisiteur überzeugt. Der stand unangemeldet vor ein paar Tagen im Oberasbacher Blumenladen und überbrachte die florale Bestellung höchstpersönlich. Danach, so Daniela Thielmann, war Jubel-Stimmung angesagt.

TV-Nostalgie im Wohnzimmer?

Die spannende Frage auch für Daniela Thielemann: Kann Thomas Gottschalk wieder an alte Zeiten anknüpfen, das lineare TV-Lagerfeuer in Million deutschen Wohnzimmern wie früher entfachen? Ihre Kunden jedenfalls wollen alle einschalten, nicht nur wegen der Blumen. Chips, Weißwein, Füße hoch und die alten Knochen entspannen, so ein Kunde im Laden. So wolle er den Samstagabend ganz bewusst vor dem Fernseher genießen. Ob er wie früher noch vor der Sendung in die Badewanne gehe, das wolle er lieber nicht verraten.