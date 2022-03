Tonnenweise Müll im Landkreis Fürth gesammelt

Mehr als 1.000 Menschen haben sich an der "Aktion Saubere Landschaft" im Landkreis Fürth beteiligt. In allen Gemeinden sammelten die Menschen Müll entlang von Straßen, auf Wiesen und in Wäldern.

Zahlreiche Familien und Vereine sammeln Müll

Neben Einzelpersonen und Familien beteiligten sich auch viele Vereine. In Veitsbronn etwa waren unter anderem die Jugendfeuerwehr und die Pfadfinder mit dabei. Auch Schulklassen haben heuer bei dem Frühjahrsputz im Landkreis mitgemacht.

"Unsere Realschule in Zirndorf hat sich der Aktion auch angeschlossen und hat gestern mit rund 200 Schülern auch schon mitgeholfen. Die haben praktisch den Auftakt gemacht und haben leider auch eine ganze Menge gefunden.", Matthias Dießl (CSU), Landrat von Fürth

Batterien, Altöl und Elektrogeräte in der Natur entsorgt

Neben mehreren Tonnen Hausmüll fanden die Ehrenamtlichen kubikmeterweise Altmetall, zahlreiche Autoreifen, Batterien, halbvolle Kanister mit Altöl sowie mehrere Kühlschränke und Gefriertruhen, die einfach in der Natur abgeladen worden waren.