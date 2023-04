Tonnenweise Atommüll aus Bayern in anderen Ländern

In der Debatte über einen Weiterbetrieb der Atomkraft hat der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, am Wochenende nachgelegt. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe bekräftigte er die Ankündigung, nach einem Sieg der Union bei der nächsten Bundestagswahl den Atomausstieg rückgängig zu machen – und stellte die Notwendigkeit eines Endlagers in Frage. Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder, das abgeschaltete Atomkraftwerk Isar 2 in bayerischer Eigenregie weiter zu betreiben, sei "nachvollziehbar und absolut richtig". Dagegen sprach Grünen-Landeschefin Eva Lettenbauer im BR Fernsehen von einer "absurden Idee".

Ministerpräsident Söder hatte den Vorschlag vor gut einer Woche ins Spiel gebracht. Auf die Frage, ob sich der Freistaat dann auch für die Endlagersuche zuständig fühlen würde, verwies er auf die Zwischenlager an den AKW. Bayern übernehme für den Atommüll, den es produziert habe, bereits die Verantwortung. "Das bisschen", was dazukäme, wäre "keine echte Herausforderung". Ob er mit "Verantwortung übernehmen" konkret die Lagerung in Bayern meinte, präzisierte der CSU-Chef nicht – er wurde aber so verstanden.

An der Standortsuche für ein bundesweites Endlager beteiligt sich der Freistaat laut Söder. Aber "es kann ja nicht sein, dass Bayern den Müll der anderen übernehmen würde". Tatsache ist aber: Lange mussten andere Atommüll aus Bayern übernehmen. Weiterer wird noch folgen.

Atommüll: Viele Jahre Transporte nach Gorleben

Erst seit 2005 blieb sämtlicher radioaktiver Abfall in den Zwischenlagern an den AKW. An den drei bayerischen Standorten lagern 259 Behälter mit abgebrannten Brennelementen, wie die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung auf BR24-Anfrage mitteilt: 54 in Grafenrheinfeld, 117 in Gundremmingen und 88 im Zwischenlager Isar. Ein beträchtlicher Teil der bis 2005 angefallenen hochradioaktiven Abfälle befindet sich aber außerhalb Bayerns.

Lange sei Atommüll zur Wiederaufarbeitung nach La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien) transportiert worden, wo "die Brennelemente mechanisch zerkleinert und durch ein chemisches Verfahren in wiederverwertbare Kernbrennstoffe und in radioaktiven Abfall getrennt" worden seien, erläutert Stefan Mirbeth, verantwortlich für die BGZ-Kommunikation am Standort Isar. "Bis 2005 war die Wiederaufarbeitung im Ausland ein vorgesehener Entsorgungsweg für alle deutschen Kernkraftwerke, bis 1994 sogar die vorgeschriebene Regelung."

Aus den ausländischen Anlagen wurden dann Castoren mit verglasten hochradioaktiven Abfällen zurück nach Deutschland gebracht. Bis 2011 führten diese Transporte nach Gorleben – ganz egal, aus welchem Bundesland der Atommüll ursprünglich stammte.

Noch kein einziger Castor aus Wiederaufbereitung in Bayern

6.244 Tonnen Schwermetall wurden über die Jahre aus deutschen AKW ins Ausland transportiert. Der größte Anteil stammte der BGZ zufolge mit 23 Prozent aus Niedersachsen, gefolgt von Bayern mit 21 Prozent (mehr als 1.300 Tonnen) und Baden-Württemberg (20 Prozent). Allein aus den niederbayerischen Kraftwerken Isar 1 und 2 gingen 139 Behälter mit mehr als 2.200 Brennelementen in die Wiederaufbereitungsanlagen. Hinzu kam Atommüll aus dem schwäbischen AKW Gundremmingen und aus dem unterfränkischen AKW Grafenrheinfeld.

Allein aus den 139 Behältern aus Isar 1 und 2 fielen in der Wiederaufbereitung laut Mirbeth zehn Castoren mit verglasten hochradioaktiven Abfällen an. Nach Bayern sei aber bisher kein einziger rückgeführt worden, nach Niedersachsen dagegen 108 Castoren.

Sieben Castoren kommen nach Niederbayern

Nach dem Stopp der Transporte nach Gorleben wurde in Deutschland lange gerungen, wie die im Ausland verbliebenen 26 Castoren gerecht auf mehrere Bundesländer verteilt werden können. Es war das CSU-geführte Bayern, das die Einigung zunächst über Monate blockierte.

Ende 2015 gab der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) nach und willigte ein, im Zwischenlager Isar sieben Castoren zu lagern. Die übrigen Behälter werden auf Brokdorf in Schleswig-Holstein, Philippsburg in Baden-Württemberg und Biblis in Hessen aufgeteilt.

"Deutlich mehr als das Doppelte" aus Bayern in Gorleben

Nach Hessen ist der Transport abgeschlossen, nach Niederbayern steht er noch aus. Mitte April erteilte das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung der BGZ die Genehmigung, die sieben Castoren im Zwischenlager Isar in Niederaichbach (Kreis Landhsut) aufzubewahren. Die Genehmigung für den Transport aus Nordwestengland fehlt noch. Mirbeth geht davon aus, dass mit der Rückführung in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zu rechnen ist.

Eine ungleiche Verteilung des Atommülls in Deutschland wird auch dann bleiben, wenn die sieben Castoren in Niederbayern stehen werden: "Deutlich mehr als das Doppelte" dieser Menge bayerischen Atommülls wird nach Angaben Mirbeths bereits in Gorleben zwischengelagert. Außerdem seien 1997 und 1998 insgesamt vier Behälter aus Gundremmingen direkt nach Ahaus in NRW sowie nach Gorleben gebracht worden.

Atommüll aus Garching soll nach Ahaus

Darüber hinaus befindet sich in Bayern auch noch radioaktiver Abfall, der ins 650 Kilometer entfernte Ahaus gebracht werden soll. Das bayerische Wissenschaftsministerium teilte vor einem Jahr mit, beim Betrieb des Forschungsreaktors in Garching seien 47 abgebrannte Brennelemente angefallen, die sich im Abklingbecken befänden.

Mirbeth erläutert, für ausgediente Brennelemente aus deutschen Forschungsreaktoren sei das Zwischenlager Ahaus vorgesehen. Schon in der Genehmigung der Garchinger Forschungs-Neutronenquelle sei dies festgelegt worden. "Im Jahr 2000 schlossen der Freistaat Bayern - vertreten durch die TU München - und das Brennelement-Zwischenlager Ahaus einen Vertrag über die zukünftige Einlagerung." 2015 hätten Bund und Freistaat dies bekräftigt.

Die Genehmigung für Aufbewahrung und Transport müsse das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung noch erteilen. Der Sprecher betont: "Da die BGZ keinen Einfluss auf alle Verfahrensschritte hat, ist es derzeit auch nicht möglich, ein seriöses Zeitfenster bzw. konkrete Termine zu nennen."

