Tonnenschwerer Felsbrocken im Allgäu ist gesprengt

Der Felsbrocken im Trettachtal bei Oberstdorf hing nach dem Sturm in einem Stahlseil der Schutzwaldverbauung oberhalb der Zufahrt nach Gerstruben. Am Morgen schnitten die Einsatzkräfte das Seil in 75 bis 100 Metern über dem Weg durch. Die Experten um Anton Specht von der Fachstelle Schutzwaldmanagement Allgäu, der die Aktion verantwortlich betreut, gingen davon aus, dass sich der Felsbrocken dann "weiter seinen Weg bahnen" würde.

Kontrollierte Sprengung

Dieser Plan ging aber nicht auf. Der Brocken setzte sich nicht selbst in Bewegung. Deswegen musste ein Sprengmeister mit einer gezielt platzierten Sprengladung nachhelfen. Nach einem lauten Knall rollte der Fels den Abhang hinunter und zerbrach in viele Teile. Die Straße war übersät mit Steinen, der größte Brocken war immer noch fünf Tonnen schwer.

Lebensgefahr während der Arbeiten

Da während der gesamten Arbeiten Lebensgefahr bestand, waren die Zufahrt nach Gerstruben und der Hölltobelweg für den Verkehr gesperrt. Neben der Fachstelle Schutzwaldmanagement Allgäu waren an der Aktion auch Mitarbeiter der Kommunalen Dienste Oberstdorf und Mitglieder des Vereins der ehemaligen Rechtler Oberstdorf an der Maßnahme beteiligt.