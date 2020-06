Tonnenschwerer Bohrer stürzt in Münchner Bürohaus

Auf einer Baustelle in München ist ein 160 Tonnen schweres Bohrgerät auf ein Bürogebäude gestürzt. Der 55 Jahre alte Führer der 25 Meter hohen Maschine wurde dem Unfall am Dienstag leicht verletzt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Der Mann kam in eine Klinik. "Da das tonnenschwere Baugerät das Nachbargebäude beschädigt hatte, musste das Erdgeschoss des betroffenen Bereichs geräumt werden."

Nebenhaus wurde geräumt, Öl aufgefangen

Auch ein weiteres Nebengebäude wurde beschädigt. Weil dessen Statik sehr in Mitleidenschaft gezogen war, wurde auch dieses Gebäude geräumt und abgestützt. Außerdem mussten die Einsatzkräfte massenweise Hydrauliköl, das aus der Bohrmaschine auslief, mit großen Wannen auffangen.

Der Bohrer war beim Entleeren des Bohrkerns umgekippt. Es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.