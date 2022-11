Tonnenschwere Millimeterarbeit: Neue Eisenbahnbrücke im Allgäu

Seit heute Vormittag wird bei Ruderatshofen tonnenschwere Millimeterarbeit geleistet: Um eine neue Eisenbahnbrücke an Ort und Stelle zu hieven, ist im Ostallgäu eine sogenannte Verschubbahn im Einsatz. Damit wird das 1.000 Tonnen schwere Brückenteil hydraulisch an die endgültige Position geschoben - "Millimeterarbeit", wie es eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) gegenüber BR24 beschrieb. Fertig gebaut wurde die Brücke neben den Gleisen, eingepasst werden muss sie an einer sehr schmalen Stelle. Um dort hineinzupassen, darf es zu keinerlei Abweichungen kommen.

Ab Samstag wieder regulärer Bahnverkehr

Die Strecke, zu der die Brücke dann künftig gehört, ist Bestandteil der Bahntrasse, die das Allgäu mit Augsburg und München verbindet. Seit Montagabend ist sie unterbrochen, es fährt nur Schienenersatzverkehr. Verläuft alles nach Plan, soll der Bahnverkehr ab dem frühen Samstagmorgen wieder wie gewohnt fahren - dann schon über die neue Brücke.

Neue Ortsumfahrung für Ruderatshofen

Rund zwei Millionen Euro kostet die neue Brücke bei Ruderatshofen die Deutsche Bahn, insgesamt gehört sie zu einem weit größeren Verkehrsprojekt. Im Ostallgäu wird nämlich die Ortsumfahrung der 1.800-Einwohner-Gemeinde erneuert.

Das bringt die neue Ortsumfahrung

Insgesamt 22,5 Millionen Euro soll die Umfahrung kosten und Ruderatshofen und den Ortsteil Apfeltrang vom Durchgangsverkehr entlasten. Rund 5.000 Autos pro Tag fahren durch die Ortschaften auf der Kreisstraße zwischen Marktoberdorf und Kaufbeuren, die gleichzeitig auch ein wichtiger Zubringer zur B12 ist. Die Umgehungsstraße soll den Verkehr auf der Strecke nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen: Künftig entfallen auf der geplanten Straße ein Bahnübergang und mehrere Kreuzungen. Im Jahr 2024 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.