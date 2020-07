Tonnenschwere Granitspitzen auf dem Weg zu Haus Marteau

Granitspitzen lenken den Blick auf die Bühne

Ziel sei es, dem Konzertsaal des Haus Marteau eine geheimnisvolle Skulptur mit starker Wirkung zu geben, so Haimerl in einer Mitteilung. An den Wänden und Decken des Konzertsaals sollen die Granitspitzen so aufgehängt werden, dass sie nicht nur für optimalen Klang sorgen, sondern auch den Blick des Publikums auf die Bühne lenken.

Neuer Konzertsaal erinnert an den Bergbau im Frankenwald

Der Saal soll zudem an die Bergbautradition im Frankenwald erinnern. In Anspielung auf die Vergangenheit der Region als Abbaugebiet für Kupfer und Flussspat liegt er an seiner tiefsten Stelle rund viereinhalb Meter wie ein Stollen unter der denkmalgeschützten Villa des 1934 in Lichtenberg verstorbenen Violin-Virtuosen Henri Marteau. Der Bau des Konzertsaals samt kleinerer Übungsräume soll rund vier Millionen Euro kosten.

Meisterkurse und Violinwettbewerbe im Haus Marteau

Im Haus Marteau finden alljährlich rund 40 Meisterkurse und ein international beachteter Violinwettbewerb statt. Wegen der Bauarbeiten sind die Kurse und Konzerte seit Sommer 2017 nach Bad Steben ausgelagert.