22.03.2019, 11:58 Uhr

Ton-Laster bei Neuhof/Zenn umgekippt – Fahrer schwerverletzt

Ein Lkw-Fahrer ist am Morgen bei einem Unfall nahe Neuhof an der Zenn schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Mann kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.