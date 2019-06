Tollwood-Sommerfestival in München beginnt

Im Münchner Olympiapark beginnt heute das Tollwood-Sommerfestival. Das Motto lautet diesmal "Reicht leicht" und soll ein Plädoyer für verantwortungsvolleren Konsum sein. Gleich am Eingang des Festival-Geländes steht ein Kunstwerk aus 200 Einkaufswagen. Rund 900.000 Besucher werden erwartet.

Mehr als 200 Kunsthandwerk-Stände

Die Zelt- und Budenstadt ist so groß wie vier Fußballfelder. An mehr als 200 Ständen wird Kunsthandwerk angeboten, an 50 weiteren gibt es Essen und Trinken. Zum Motto „Reicht leicht“ passt auch das Kunstwerk gleich am Eingang: "The Loop" besteht aus 200 Einkaufswagen.

Rund 5.000 Veranstaltungen

Es gibt einen Konsumtempel, der mit kurzlebigen Konsumgütern geschmückt ist. Ein begehbares Tiny-House wirbt für ein minimalistisches Wohnmodell. Rund 5.000 Veranstaltungen bilden das Tollwood-Rahmenprogramm. Geboten werden Aktionstheater, Performances und Konzerte, viele davon bei freiem Eintritt.

Kunst, Musik und Kulinarik bis 21. Juli

Ausverkauft sind bereits die Konzerte von Sting und Nena.

Das Tollwood-Festival dauert bis 21. Juli und ist täglich von 14 bis 1 Uhr nachts geöffnet, am Wochenende geht es schon um elf Uhr vormittags los.