Toiletten-Filmszenen auf 900.000-Euro-Klohäuschen

Filmszenen an einem ungewöhnlichen Ort sind dieses Wochenende in Regensburg zu sehen. Der neue Kunstverein Regensburg projiziert zum 35-jährigen Jubiläum Toilettenszenen an das neue Servicegebäude mit WC am Schwanenplatz in Regensburg. Das WC befindet sich noch im Bau.

Auf Toiletten passiert vieles - nun auch Kunst

Freitag und Samstag können jeweils ab 21.15 Uhr die "Toilettenszenen aus bekannten Filmen" vom Künstler Peter Kollross betrachtet werden. Laut Renate Haimerl Brosch, der 1. Vorsitzenden des Neuen Kunstvereins Regensburg, passiert auf Toiletten vieles: Liebe und auch Mord. Die kleinen Ausschnitte sollen die Vielfältigkeit zeigen und die Zuschauer sollen sich fragen: "Kenne ich diesen Film?"

Geschätzte Kosten für das Servicegebäude: 900.000 Euro

Das städtische Servicegebäude mit WC sollte eigentlich zur Eröffnung des nahe gelegenen Hauses der Bayerischen Geschichte im Juni 2019 fertig sein, befindet sich momentan jedoch immer noch im Bau. Die geschätzten Kosten für das Gebäude liegen bei etwa 900.000 Euro.