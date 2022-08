Toilette verstopft: Betrunkener verursacht großen Wasserschaden

Eine verstopfte Toilette hat in einem Hotel in Bamberg einen Sachschaden in Höhe von vermutlich 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 47 Jahre alter Gast in der Nacht zum Montag wahrscheinlich zu viel Alkohol getrunken und anschließend die Toilette verstopft.

Verstopfte Toilette: Wasserschaden über mehrere Stockwerke

Der Wasserschaden in dem Hotel in der Herrenstraße im Bamberger Sandgebiet erstreckt sich laut Polizei über mehrere Stockwerke. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, da es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen dem Hotel und dem Gast handele.