Tötungsversuch mit dem Auto? Mordkommission ermittelt

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der 54-jährige Autofahrer gegen 21.45 Uhr in einem dunklen BMW nahe der Kreuzung Holzschuherstraße/Wolgemutstraße mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit auf einen Passanten zuraste. Der Fußgänger war gerade dabei, die Straße zu überqueren, so die Polizei. Der 45-Jährige konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Mordkommission ermittelt

Der Autofahrer flüchtete, Streifenpolizisten konnten ihn aber kurze Zeit später festnehmen. Nun ermittelt die Nürnberger Mordkommission gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft stellte wegen eines versuchten Tötungsdelikts Haftantrag. Und die Kripo sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter folgender Telefonnummer melden: 0911 / 2112 – 3333.