Tötungsdelikt: Soko "Rosenberg" übernimmt Ermittlungen

Am Samstag wurde in einem Feld bei Rosenberg im Landkreis Ansbach ein toter Mann aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Zur Klärung des Falls wurde jetzt eine Sonderkommission ins Leben gerufen, wie ein Polizeisprecher dem BR sagte.

Obduktion des Toten angeordnet

Die Soko "Rosenberg" ermittelt intensiv in alle Richtungen, weder gebe es bislang einen Tatverdächtigen noch ein Motiv, so der Polizeisprecher. Den Angaben zufolge wurde die Obduktion des getöteten deutschen 49-Jährigen angeordnet.

Großaufgebot im Einsatz

Der Mann wurde offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens, nachdem er gestern gegen 9.00 Uhr mit einem bisher Unbekannten in Streit geraten war. Der Unbekannte hatte sich am Wagen des 49-jährigen Mannes aus dem Landkreis Ansbach zu schaffen gemacht. Eine Stunde später wurde das Opfer etwa einen Kilometer entfernt tot in einem Feldstück aufgefunden.

Ein Großaufgebot mit Hubschraubern und Personensuchhunden war gestern bei der Fahndung nach dem Unbekannten im Einsatz. Am Fahrzeug des Opfers wurden nach Angaben der Polizei die Kennzeichen entfernt (FÜ – S 2618).

Weitere Zeugen gesucht

Bis heute gingen bereits zahlreiche Zeugenhinweise ein, dennoch bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die etwas zum Tathergang oder dem Verbleib der Kennzeichen sagen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 /21 12-33 33 in Verbindung zu setzen.

Am Montag will die Kriminalpolizei Ansbach über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichten.