Tötungsdelikt Roth-Birkach: Schwiegersohn in der Psychiatrie

Der 39-jährige Mann, der am Montagmorgen seine Schwiegermutter im Rother Ortsteil Birkach getötet haben soll, ist nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hatte ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten die Unterbringung empfohlen.

Tatverdächtiger vermindert schuldfähig

Der Sachverständige kam nach Begutachtung des 39 Jahre alten Tatverdächtigen zu dem Ergebnis, dass er zum Tatzeitpunkt wenigstens vermindert schuldfähig gewesen ist, vielleicht auch völlig schuldunfähig. Es bestehe Verdacht auf Totschlag, sagte Antje Gabriels-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Keine Details zur Tat

Nachbarn der Toten hatten die Polizei gestern gegen 4.00 Uhr am Morgen alarmiert, weil sich ein Mann gewaltsam Zutritt zur Wohnung der 67-Jährigen verschafft hatte. Eine Streife fand die Tote in ihrer Wohnung. Sie war offenbar Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Den 39-Jährigen konnten die Beamten kurz nach der Tat in Hilpoltstein im Landkreis Roth festnehmen.

Die Leiche der 67-Jährigen ist inzwischen obduziert. Wie sie genau starb, geben die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Auch Details zur Tat wollen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit nicht preisgeben.