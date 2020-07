Tötungsdelikt in Oberrimbach: Obduktionsergebnis liegt vor

Die Leiche einer 23-jährigen Frau war am Donnerstag in einem Waldstück in der Nähe von Oberrimbach gefunden worden. Die Ermittler gingen von Anfang an von einem Gewaltverbrechen aus.

Polizei vermutet Verbindung zu Ex-Freund

Derzeit geht die Kripo davon aus, dass der Ex-Freund für den Tod der jungen Frau verantwortlich ist. Der 27-Jährige war bereits am Mittwoch tot aufgefunden worden, nachdem er Selbstmord begangen hatte. "Wir haben nach wie vor keine Hinweise zum Aufenthalt einer dritten Person am Tatort", erklärte ein Polizeisprecher.