Tötungsdelikt in Nürnberger Südstadt: 15-Jähriger in U-Haft

Es war ein schreckliches Gewaltverbrechen, das sich am vergangenen Mittwoch (30.04.2025) in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt abspielte. Ein 19-Jähriger wurde getötet, eine 14-Jährige lebensbedrohlich verletzt.

Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst: Es ist ein 15-Jähriger aus dem sozialen Umfeld der Opfer. Der junge Mann befinde sich nun wegen Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag (05.05.25) mit. Der Jugendliche wurde am Wochenende in seiner Wohnanschrift in Fürth festgenommen. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der 15-Jährige bislang nicht. Die Polizei prüft, ob eine weitere Person aus dem sozialen Umfeld an der Tat beteiligt war.

Mädchen weiterhin nicht ansprechbar

Anwohner hatten vergangenen Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr wegen lauter Schreie in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße die Polizei gerufen. Diese fand den toten 19-Jährigen sowie die schwerverletzte 14-Jährige in einer Wohnung. Beide zeigten Spuren massiver Gewalteinwirkung. Den Zustand des Mädchens beschreibt die Polizei derzeit als stabil, aber immer noch lebensbedrohlich. Sie wird weiterhin in einem Krankenhaus versorgt und ist nicht ansprechbar.

Die Ermittlungen der Nürnberger Mordkommission zu den unklaren Hintergründen der Tat werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weiter fortgeführt.