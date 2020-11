Tötungsdelikt in Nürnberg: Tatverdächtiger war Ehemann

Der nach einem mutmaßlichen Doppelmord in Nürnberg verhaftete 66-jährige Tatverdächtige ist der getrenntlebende Ehemann der erschossenen 63-jährigen Frau. Das teilt die Polizei heute mit. In welchem Bezug der zweitet Getötete, ein 62-jähriger Mann zum Tatverdächtigen bzw. zu dem weiblichen Opfer steht, ist dagegen immer noch nicht geklärt und sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Haftantrag wegen zweifachen Mordes

Das Motiv der Tat vermutet die Polizei im privaten Bereich. Es gäbe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Haftantrag wegen zweifachen Mordes gestellt. Der Tatverdächtige wird noch am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Schüsse mitten im Wohngebiet

Am Samstagvormittag hatten Anwohner im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf Schüsse gemeldet. Die eintreffende Polizeistreife fand eine leblose Frau auf der Straße und in unmittelbarer Nähe zur Toten eine weitere leblose männliche Person, allerdings in einem geparkten Taxi auf dem Fahrersitz. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf und der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen.

Festnahme in Tatortnähe

Der 66-jährige Tatverdächtige habe sich, laut Polizei, ganz in der Nähe des Tatorts widerstandslos festnehmen lassen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um den getrennt lebenden Ehemann der getöteten Frau. Auch eine Schusswaffe konnte die Polizei noch in Tatortnähe sicherstellen. Der Großeinsatz im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf, mit Sondereinsatzkommando, Spurensicherung und Kriseninterventionsteam hatte bis in die Abendstunden gedauert.