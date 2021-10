Tötungsdelikt in Nürnberg: Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei in Nürnberg hat eine 38-jährige Frau festgenommen, die verdächtigt wird, in Nürnberg einen Mann umgebracht zu haben. Die Polizei hatte am Dienstag einen 56 Jahre alten Mann tot einem Reihenhaus in Nürnberg-Maxfeld vorgefunden. Die Polizei ging bereits sehr früh von einem Gewaltverbrechen aus.

Tatverdächtige ist Mitbewohnerin

Wie jetzt bekannt wurde, hatte sich eine 55-Jährige gemeldet. Sie sei Zeuge eines Gewaltverbrechens an ihrem Lebensgefährten geworden. Sie äußerte zudem einen Tatverdacht gegen eine 38-jährige Mitbewohnerin des Mannes. Nahezu zeitgleich wurde die 38 Jahre alte, offenbar verwirrte Frau bei der Polizeiinspektion Heilsbronn vorstellig.

Frau im psychischen Ausnahmezustand

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalbeamten zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth haben zwischenzeitlich den Tatverdacht gegen die 38-Jährige erhärtet. Sie befindet sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand.

Sie wurde laut Polizei zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Eine Obduktion des Mannes soll Klarheit über die genaue Todesursache geben. Es gebe allerdings Hinweise auf "eine Einwirkung mit einem spitzen Gegenstand".

Hintergründe völlig unklar

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Rätselhaft ist unter anderem, warum die 55-Jährige und die 38 Jahre alte Tatverdächtige nach der mutmaßlichen Tötung gemeinsam in Richtung Heilsbronn gefahren sind.

Deshalb bitten die Ermittler auch um Zeugenhinweise. Wer die beiden Frauen in einem weißen Ford B-Max mit blumigen Aufklebern am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33 melden.