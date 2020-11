Tötungsdelikt in Mitwitz: Kripo will den Fall seit Jahren klären

2006 wurde der 61 Jahre alte Inhaber eines Einkaufsmarkts in Mitwitz im Landkreis Kronach gewaltsam getötet. Kripo und Staatsanwaltschaft Coburg arbeiten seit 14 Jahren an der Aufklärung des Falles. Um den mutmaßlichen Täter zu ermitteln, konnte 2019 anhand von molekulargenetischen Spuren das vollständige DNA-Muster des Täters analysiert werden, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Mutmaßlicher Täter von Mitwitz stammt aus Osteuropa

Dazu ermittelten die Fahnder im In- und Ausland. Der mutmaßliche Täter könne aus Osteuropa stammen, teilt die Polizei mit. Fahndungsaufrufe in russischer, litauischer und tschechischer Sprache wurden oberfrankenweit an Tankstellen, Rastanlagen und bei Firmen angebracht, die Handelsbeziehungen nach Osteuropa unterhalten.

Kripo ermittelte im Fall Mitwitz in 51 Ländern

Auch wurde die DNA des vermeintlichen Täters mit DNA-Spuren in Datenbanken mehrerer europäischer Länder abgeglichen. Der Täter konnte allerdings noch nicht ermittelt werden. Die Fahnder ermittelten in 51 Ländern, bearbeiteten 763 Tatortspuren und analysierten die DNA-Spuren von 135 Personen. 161 Todesermittlungsverfahren wurden überprüft.

10.000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Ermittlungen gehen weiter. Für Hinweisen, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters führen, gibt es eine Belohnung von 10.000 Euro