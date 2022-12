> Tötungsdelikt in Gunzenhausen: Leiche am Bahnhof gefunden

Leichenfund am Bahnhof in Gunzenhausen: Dort lag am Morgen der leblose Körper eines Mannes, der offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Das Bahnhofsgelände ist derzeit gesperrt.