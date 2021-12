Tötungsdelikt in Fürth – Polizei sucht nach Verdächtigem

Nach einem Tötungsdelikt im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, wurden am Freitagmorgen die Einsatzkräfte alarmiert, weil in einem Wohnhaus eine schwerverletzte Frau gefunden wurde. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Ihre Verletzungen ließen darauf schließen, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war.

Täter auf der Flucht

Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Nach diesem wird derzeit mit zahlreichen Einsatzkräften gefahndet, darunter auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos. Zudem ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.