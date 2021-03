Tötungsdelikt im Landkreis Forchheim

Am Sonntagnachmittag ist es in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie die oberfränkische Polizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, soll es gegen 17.15 Uhr zu der Tat im "häuslichen Bereich" gekommen sein.

Tatverdächtiger festgenommen

Ein Tatverdächtiger wurde bereits am Tatort festgenommen. Zum Todesopfer gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft laufen. Deshalb können derzeit keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden, heißt es weiter.