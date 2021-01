Tötungsdelikt: 33-Jähriger von Mitbewohner getötet?

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gibt, ermittelt die Kriminalpolizei Aschaffenburg derzeit mit Hochdruck zu den Hintergründen eines Tötungsdelikts am Dienstagnachmittag in Eichelsbach im Landkreis Miltenberg. Nach einem Brand wurde ein 33-Jähriger tot aufgefunden. Sein 23-jähriger Mitbewohner sitzt nun in Untersuchungshaft. Hat er den Mann getötet und anschließend die Wohnung in Brand gesteckt?

Feuerwehr entdeckte toten 33-Jährigen nach Brand

Gegen 16.30 Uhr hatten Passanten am Dienstag über Notruf von einer Rauchentwicklung aus einer Wohnung berichtet. Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell löschen. In der Wohnung lag der leblose Körper eines 33-jährigen Bewohners. Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst und einen Notarzt blieben erfolglos. Da der Verstorbene nicht nur Brandverletzungen an den Beinen, sondern auch andere, durch scharfe Gewalteinwirkung entstandene Verletzungen aufwies, begannen Beamte der Aschaffenburger Kriminalpolizei umgehend mit den Ermittlungen im Rahmen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Ein Großaufgebot an polizeilichen Einsatzkräften sperrte den Tatort weiträumig ab und startete Fahndungsmaßnahmen nach Tatverdächtigen.

23-jähriger Mitbewohner unter Tatverdacht

Die Ermittlungen konzentrierten sich recht schnell auf den 23-jährigen Mitbewohner des Getöteten, der bereits gegen 20.30 Uhr durch eine Streife in Aschaffenburg vorläufig festgenommen werden konnte. Der 23-Jährige, dem vorgeworfen wird, seinen Mitbewohner getötet und im Anschluss dessen Wohnung in Brand gesteckt zu haben, wurde am Mittwochvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mords.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv des 23-Jährigen. Dieser wurde zwischenzeitlich einer Justizvollzugsanstalt überstellt.