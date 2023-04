Tötung im Blumenladen: Tatmotiv scheint gefunden

Knapp einen Monat nach dem Tötungsdelikt in einem Lichtenfelser Blumenladen hat die Polizei die Tatortarbeit beendet. Ein mögliches Tatmotiv scheint gefunden.

Polizei: Tatverdächtiger wollte Bargeld erbeuten

Nach Informationen von BR24 geht die Sonderkommission "Blume" derzeit davon aus, dass der Tatverdächtige es auf die Tageseinnahmen abgesehen hatte. Die Ermittler sind sich demnach sicher, dass der Gymnasiast gegen 18 Uhr den Laden betreten hatte, Bargeld forderte und die Verkäuferin anschließend getötet hat.

Blumenverkäuferin könnte 17-Jährigen gekannt haben

Der 17-Jährige aus Lichtenfels hatte nach BR24-Informationen in einem umliegenden Lokal als Kellner gejobbt, womöglich erkannte ihn die Verkäuferin auch. DNA-Spuren am Tatort sollen nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wesentlich zur Überführung des jungen Mannes beigetragen haben. Videoauswertungen einer Überwachungskamera und Zeugenbefragungen führten die Ermittler auf die Spur des Schülers. Eine Verhaftung nach Unterrichtsende am Freitag vor einer Woche direkt vor dem Gymnasium in Lichtenfels sei unumgänglich gewesen, so eine Polizeisprecherin.

Ermittler halten sich weiterhin bedeckt

Der Haftrichter am Amtsgericht Kronach ging einen Tag nach der Verhaftung davon aus, dass gegen den jungen Mann dringender Tatverdacht bestehe, die 50-jährige Verkäuferin getötet zu haben. Ihm sei die Tat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachweisbar, sonst hätte es keinen Haftbefehl gegeben, heißt es aus Justizkreisen. Die Ermittler halten sich allerdings weiter sehr bedeckt, "da die Ermittlungen noch nicht komplett abgeschlossen sind und die Arbeit der Soko weiterläuft", so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Coburg am Montag.

Gerücht der Tatankündigung im Internet nicht nachgewiesen

Allerdings konnte eine Tatankündigung im Internet, wie von verschiedenen Medien berichtet, nicht nachgewiesen werden, so die Sprecherin. Berichten zu Folge waren die Ermittler Hinweisen nachgegangen, wonach der junge Mann die Tat im Netz angekündigt hatte. "Wir konnten hierzu keine Anhaltspunkte finden", heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Coburg.

Zwar ist der Tatort in Lichtenfels aktuell noch abgesperrt, allerdings inzwischen durch die Polizei freigegeben. "Die Inhaber können den Betrieb jetzt wieder aufnehmen", so eine Polizeisprecherin. Am 10. März 2023 gegen 21 Uhr war die Blumenverkäuferin von Passanten tot in dem Blumengeschäft in der Lichtenfelser Innenstadt aufgefunden worden. Im Rahmen der Obduktion stellte sich heraus, dass sie aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben war.