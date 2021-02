Tötung eines Babys: Elf Jahre Haft für 24-Jährigen aus Gemünden

Mit dem Urteil macht das Gericht den 24-jährigen Gemündener vollständig für den Tod des acht Monate alten Sohns seiner damaligen Freundin verantwortlich, indem er ihn am 20. Dezember 2019 erstickte. Vom ursprünglichen Mordvorwurf war die Staatsanwaltschaft mangels ausreichender stichhaltiger Beweise abgerückt. Dass der Angeklagte jedoch den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen hat, davon gingen sowohl Anklage als auch Verteidigung aus. Laut rechtsmedizinischem Gutachten muss der Angeklagte am 20. Dezember 2019 mindestens drei Minuten lang Mund und Nase des Säuglings zugehalten haben bis dieser erstickt ist.

Kind wurde zuvor bereits misshandelt

In seinem Plädoyer hatte Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen dem 24-Jährigen zugute gehalten, dass er nicht vorbestraft sei und sich die Einlassung größtenteils mit den Ergebnissen der Beweisaufnahme decke. "Wie der rechtsmedizinische Sachverständige schon sagte: Es war auch meiner Meinung nach eine aus dem Ruder gelaufene Kindesmisshandlung", so Raufeisen. Nur kurz bevor das Kind starb, hatte es innere Blutungen erlitten durch einen Tritt, einen Faustschlag oder ein festes Zusammendrücken des Bauchraums. "Das Kind hätte schon viel eher sterben können, so wie mit ihm umgegangen wurde", sagte Raufeisen und plädierte auf zwölf Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags.

Verteidigung plädierte auf sieben Jahre Haft

Verteidiger Hans-Jochen Schrepfer hatte sein Plädoyer mit sehr persönlichen Worten eröffnet: "Ich und jeder, der Kinder hat, könnte innerlich schreien, wenn er die ganze Geschichte hört." Er warf in seinem Schlussvortrag nochmal die Frage auf, ob nicht vielleicht die Mutter auch zu den schweren Verletzungen im Bauchraum beigetragen habe - "auszuschließen ist das nach der ausführlichen Beweisaufnahme meiner Meinung nach nicht." Dass jedoch sein Mandant den Tod des Kindes zu verantworten habe, durch aktives Einwirken, daran zweifelt er nicht. Ausführlich argumentierte Schrepfer also, dass der 24-Jährige zumindest nicht vorsätzlich gehandelt habe, er das Kind nicht absichtlich töten wollte. Er hatte in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert.

Aktuell läuft noch die Urteilsbegründung durch das Gericht.