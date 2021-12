Tötung eines 17-jährigen Münchners: Täter weiter auf der Flucht

Nach dem Tod eines 17-jährigen Münchners am Rosenheimer Platz sind weiterhin viele Fragen offen. Zu den beiden Angreifern hat die Polizei noch keine entscheidenden Hinweise erhalten. "Wir ermitteln weiter in alle Richtungen, in der Hoffnung, die beiden Täter zu finden", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München.

Opfer und Täter kannten sich wohl nicht

Warum es überhaupt zu dem Streit in einem Hinterhof kam, in dessen Folge einer der bisher Unbekannten dem 17-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen haben soll, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Die beiden Begleiter des Opfers würden behutsam vernommen, so der Polizeisprecher. Sie stehen unter Schock und man müsse bei den Befragungen in der jetzigen Situation "Nachsicht walten lassen". Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich das Opfer und die beiden mutmaßlichen Täter nicht.

Obduktionsergebnis steht noch aus

Noch am heutigen Sonntag soll die Leiche des Jugendlichen obduziert werden. Höchstwahrscheinlich starb er durch einen einzigen Stich mit einem spitzen Gegenstand, der noch nicht genauer bestimmt werden kann. Die Vermutung liege nahe, so der Polizeisprecher, dass eine Herzkammer getroffen wurde.

Tödlicher Streit im Hinterhof

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 17-jährige Münchner mit zwei Begleitern am Freitag gegen 18 Uhr in einem Hinterhof am Rosenheimer Platz aufgehalten. Zwei unbekannte, ebenfalls junge Männer, kamen laut Polizei hinzu und sollen einen Streit begonnen haben. Es kam den Angaben zufolge zu einem Handgemenge - dabei wurde der 17-Jährige laut einer Begleiterin mit einem spitzen Gegenstand, womöglich einem Messer, attackiert.

Der 17-jährige Münchner brach blutend zusammen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei in den frühen Morgenstunden verstarb.

Großfahndung läuft weiter - Zeugen gesucht

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung rund um den Rosenheimer und Weißenburger Platz, an der mehr als zehn Streifen und die Bundespolizei beteiligt waren, konnten die beiden Angreifer nicht gefunden werden.

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, etwa 16 bis 17 Jahre alt, beide mit braunen Haaren. Der eine hat laut Zeugen buschige Augenbrauen und trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeans. Der andere mutmaßliche Täter hatte ebenfalls eine schwarze Jacke an und trug darunter einen weißen Kapuzenpulli.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, den Hintergründen und den Tätern dauern an. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.