29.08.2019, 12:20 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Töten Zigarettenkippen Vogelküken in Donauwörth?

Vogelküken rauchen nicht - und können trotzdem an Zigaretten sterben. Mehr als 20 Dohlen-Küken sind in diesem Sommer auf dem Turm der Heilig-Kreuz-Kirche in Donauwörth in den Nestern verendet. Ein Tierarzt hat die Raucher im Verdacht.