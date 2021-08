Töten von Fischottern in der Oberpfalz nicht mehr erlaubt

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat nach eigenen Angaben vom Freitag Ausnahmegenehmigungen der Regierung der Oberpfalz aufgehoben und damit den Klagen von zwei Naturschutzverbänden stattgegeben. Das Fangen und Töten von männlichen Fischottern ist damit nicht mehr erlaubt.

Auch Weibchen und Jungtiere gelangten in die Fallen

Der Grund für die Gerichtsentscheidung liege darin, dass in die genehmigten Fallen auch weibliche Fischotter und Jungtiere gelangen können. Mit dieser Problematik habe sich die Genehmigungsbehörde nicht befasst, so das Gericht. Außerdem könne es sein, dass - sobald der gebietskundige Fischotter tot ist - in relativ kurzer Zeit ein gebietsfremder Fischotter den Platz des alten einnimmt.

Die Regierung der Oberpfalz hatte im März 2020 für insgesamt drei Standorte von Teichanlagen in den Landkreisen Tirschenreuth, Cham und Schwandorf jeweils eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme von bis zu zwei männlichen Fischottern und zu ihrer anschließenden Tötung erteilt.

Bund Naturschutz und Aktion Fischotterschutz hatten geklagt

Die Maßnahmen wurden vor allem deshalb genehmigt, um dadurch fischwirtschaftliche Schäden abzuwenden. Gegen jede der drei Ausnahmegenehmigungen hatten sowohl der Bund Naturschutz in Bayern wie auch die Aktion Fischotterschutz Klagen gegen den Freistaat erhoben.

Naturschutzrechtlich ist es verboten, wildlebenden Tieren einer besonders geschützten Art, wie dem Fischotter, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Im Einzelfall kann die zuständige Behörde eine Ausnahme von diesem Verbot zulassen, insbesondere zur Abwendung von Fischerei- oder sonstiger wirtschaftlicher Schäden.

Fische schlechter als Säugetiere wahrgenommen

Der Landesfischereiverband sieht mit diesem Urteil die Teichwirtschaft in Gefahr. Diese Gerichtsentscheidung zeige, dass Fische als schützenswerte Tiere wesentlich schlechter wahrgenommen würden als Säugetiere und Räuber wie der Fischotter, sagte Albert Göttle, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern. Der Schutzstatus des früher nahezu ausgestorbenen Otters sei angesichts der wieder gesicherten Fischotter-Population längst nicht mehr gerechtfertigt.

Folge sei das Aufgeben von Teichanlagen

Verbandsvize Alfred Stier, der in der Oberpfalz selbst einen Teichbetrieb leitet, sagte, die durch Fischotter verursachten Schäden dürften künftig noch steigen. In der Folge würden Teichanlagen aufgegeben. Alfred Stier: "Wir müssen eine Kulturlandschaft aufgeben, die sich über Jahrhunderte zu einem einzigartigen Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat."