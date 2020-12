Töpfern in Thurnau: Gemeinde unterstützt ihr Traditionshandwerk

Marianne Le Dieu sitzt an ihrer Töpferscheibe. Gerade formt sie einen kleinen Wasserkrug. Der Renner in diesem Corona-Jahr allerdings: Kaffeetassen und Brotkörbe. Sie führt eine der fünf Töpfereien am Ort. Auch für die Töpfer-Handwerker in Thurnau war das Jahr durchwachsen. Der Sommer war gut, viele Touristen waren da, neue Kunden konnte gewonnen werden. Doch gerade jetzt im Advent fehlen die Besucher des traditionellen Töpfer-Weihnachtsmarktes. Tausende kommen da üblicherweise in die kleine Marktgemeinde im Landkreis Kulmbach. Bürgermeister Martin Bernreuther (CSU) und sein Rathaus-Team wollten deshalb ihre Töpfer nach dem Corona-Jahr unterstützen. Die Idee: ein gemeinschaftlicher Online-Shop.

Gemeinschaftlicher Online-Auftritt für Thurnauer Töpfer

"Wir haben überlegt, wie man helfen kann, jenseits der Zuschüsse", sagt der Bürgermeister. Und alle waren sich einig: viel wichtiger ist, dass die Ware verkauft wird. Eine Homepage haben fast alle Betriebe. Die Möglichkeit zum Online-Kauf allerdings nicht. Und genau dafür gibt es jetzt den Shop. Das Ganze funktioniert so: Die Gemeinde kauft kleine, ausgewählte Mengen direkt bei den Töpfern. Die Waren werden fotografiert. Mit Infos zum Produkt und Preis versehen – und in den Online-Shop eingestellt. Bestellt wird dann direkt über die Gemeinde. Damit das auch klappt, haben alle mitgeholfen. Vom IT-Spezialisten bis zum Kämmerer, erzählt Bürgermeister Martin Bernreuther.

"Ich bin sehr stolz darauf, was wir zusammen geschafft haben. Da haben sich viele einen Kopf gemacht und so ist es zu einem tollen Gemeinschaftsprojekt geworden." Martin Bernreuther (CSU), Erster Bürgermeister Thurnau

Töpferhandwerk präsentieren

Die ersten Bestellungen sind schon eingegangen. Verpackt werden sie von Sandra Peters. Sie ist unter anderem die Leiterin des Töpfermuseums. Das noch kleine Lager hat sie sich im Felsenkeller des Museums aufgebaut. In ihrer Mittagspause steht sie vor dem langen Tisch, nimmt vorsichtig die bestellte Ware, legt sie mit einem Flyer und einem Dankesschreiben in den Karton. "Es ist einfach eine eine Herzensangelegenheit , dass wir das Handwerk hier unterstützen. Und wenn man helfen kann - dann immer gerne", so Peters.

Das Weihnachtsgeschäft war jetzt der erste Versuch mit dem neuen Shop. Das Ziel ist jetzt, das Töpferhandwerk auch das gesamte Jahr online zu präsentieren.